«Мисс УИС-2021»: ФСИН выбирает самую красивую сотрудницу
ФСИН проводит всероссийский конкурс красоты «Мисс уголовно-исполнительная система»: с 7 по 11 июня на сайте ведомства проходит голосование, которое выявит победительницу. 12 финалисток выбрали из 86 участниц, победивших в своих регионах в конце 2020 года.
В финале конкурса – сотрудницы ФСИН из Самарской, Владимирской, Ульяновской, Ивановской, Саратовской, Курганской, Челябинской и Мурманской областей, из Тывы и Татарстана, с Сахалина и из Кузбасса. На сайте ФСИН можно прочесть их рассказы о себе и найти видеоролики – каждая из сотрудниц представила по четыре видео, на которых девушки танцуют, рассказывают о своем крае, читают стихи и стараются вдохновить зрителей выбрать работу в тюремно-исправительной системе.
ФСИН – не первое ведомство, которое рекламирует свою работу при помощи красоты сотрудниц. В 2019 году свой конкурс красоты провела Росгвардия: в «Красе Росгвардии победила прапорщик полиции Анна Храмцова из Управления Росгвардии по Свердловской области. Правда, победительница больше в силовых структурах не работает – в декабре 2020 года стало известно, что ее уволили из органов за фото в Instagram в служебных помещениях.
Кто вошел в финал конкурса «Мисс уголовно-исполнительной системы» — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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