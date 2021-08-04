04 августа 2021, 08:47 Фоторепортажи Из актрисы в герцогиню: Меган Маркл — 40

4 августа Меган Маркл исполняется 40 лет. Свой день рождения супруга принца Гарри отпразднует в компании близких (всего ожидается 65 человек) в своем особняке неподалеку от Лос-Анджелеса.



Год назад герцоги Сассекские решили кардинально изменить свою жизнь, отказавшись от королевских обязанностей и перебравшись вместе с сыном Арчи в США — на родину Меган. В июне Маркл во второй раз стала мамой. На свет появилась их дочь Лилибет.



Другие факты о жизни герцогини Сассекской, — в фотогалерее «Газеты.Ru».