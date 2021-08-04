Из актрисы в герцогиню: Меган Маркл — 40

4 августа Меган Маркл исполняется 40 лет. Свой день рождения супруга принца Гарри отпразднует в компании близких (всего ожидается 65 человек) в своем особняке неподалеку от Лос-Анджелеса.
Год назад герцоги Сассекские решили кардинально изменить свою жизнь, отказавшись от королевских обязанностей и перебравшись вместе с сыном Арчи в США — на родину Меган. В июне Маркл во второй раз стала мамой. На свет появилась их дочь Лилибет.
Другие факты о жизни герцогини Сассекской, — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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