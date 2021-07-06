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«Мечты сбываются»: Гвен Стефани вышла замуж в 51 год

Появились фотографии со свадьбы певицы Гвен Стефани и ее многолетнего партнера, музыканта Блейка Шелтона. Серию снимков выложила сама исполнительница и подписала: «Мечты сбываются!!!»

Пара заключила официальный союз 3 июля на ранчо Шелтона в Оклахоме – теперь новобрачные выложили в сеть подтверждения того, что свадьба действительно состоялась. На церемонии присутствовали 40 гостей. Союз закрепил телеведущий Карсон Дейли – он ведет, в частности, шоу «Голос», где в 2015 году познакомились Гвен Стефани и Блейк Шелтон, приглашенные тогда в качестве наставников.

На свадьбу Гвен Стефани надела платье Vera Vang из итальянского шелка – на наряде были вышиты изображения двух попугаев-неразлучников, символизировавших пару, а также трое птенцов, в честь троих детей певицы.

Как прошла звездная свадьба — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Гвен Стефани и музыкант Блейк Шелтон во время свадьбы Гвен Стефани и музыкант Блейк Шелтон во время свадьбы
Гвен Стефани перед свадебной церемонией, 3 июля 2021 года Гвен Стефани перед свадебной церемонией, 3 июля 2021 года
Гвен Стефани и Блейк Шелтон во время свадебной церемонии, 3 июля 2021 года Гвен Стефани и Блейк Шелтон во время свадебной церемонии, 3 июля 2021 года
Гвен Стефани перед свадебной церемонией, 3 июля 2021 года Гвен Стефани перед свадебной церемонией, 3 июля 2021 года
Гвен Стефани и Блейк Шелтон во время свадебной церемонии, 3 июля 2021 года Гвен Стефани и Блейк Шелтон во время свадебной церемонии, 3 июля 2021 года
Гвен Стефани и Блейк Шелтон, 2016 год Гвен Стефани и Блейк Шелтон, 2016 год
Гвен Стефани и Блейк Шелтон, 2020 год Гвен Стефани и Блейк Шелтон, 2020 год
Гвен Стефани и Блейк Шелтон, 2020 год Гвен Стефани и Блейк Шелтон, 2020 год
Гвен Стефани и Блейк Шелтон, 2019 год Гвен Стефани и Блейк Шелтон, 2019 год
Гвен Стефани и Блейк Шелтон, 2016 год Гвен Стефани и Блейк Шелтон, 2016 год
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Гвен Стефани и музыкант Блейк Шелтон во время свадьбы
Гвен Стефани перед свадебной церемонией, 3 июля 2021 года
Гвен Стефани и Блейк Шелтон во время свадебной церемонии, 3 июля 2021 года
Гвен Стефани перед свадебной церемонией, 3 июля 2021 года
Гвен Стефани и Блейк Шелтон во время свадебной церемонии, 3 июля 2021 года
Гвен Стефани и Блейк Шелтон, 2016 год
Гвен Стефани и Блейк Шелтон, 2020 год
Гвен Стефани и Блейк Шелтон, 2020 год
Гвен Стефани и Блейк Шелтон, 2019 год
Гвен Стефани и Блейк Шелтон, 2016 год
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