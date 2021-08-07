07 августа 2021, 18:01 Фоторепортажи Суперагент и куртизанка: 145 лет со дня рождения Маты Хари

Сегодня исполняется 145 лет со дня рождения замой известной в мире шпионки. Мата Хари, родившаяся 7 августа 1876 года в Нидерландах, во время Первой мировой войны была исполнительницей восточных танцев в Париже, когда ее разоблачили как германскую шпионку. Ее арестовали 13 февраля 1917 года во Франции и после закрытого судебного процесса расстреляли 15 октября.



В историю она вошла как шпионка-соблазнительница, хотя специалисты придерживаются мнения, что на самом деле она не выведывала сведений, которые могли бы навредить Франции. Как выглядела Мата Хари — в фотогалерее «Газеты.Ru».