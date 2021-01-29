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Фоторепортаж   //   Стиль

Баба Яга и оркестр: лучшие идеи конкурса LEGO

Художник из Петербурга Артем Бизяев предложил собрать из конструктора избушку на курьих ножках и Бабу Ягу. Свою идею он нарисовал с помощью компьютерной графики и разместил на сайте LEGO Ideas. За 16 часов она вышла в топ лидеров, набрала 10 тыс. голосов и теперь имеет все шансы попасть в магазины в качестве набора конструктора. Каждые полгода компания выпускает по два набора, придуманных фанатами. Автор одобренной идеи получает 1% от продаж. LEGO предлагает всем желающим придумать проект, который будет реализован, если наберет достаточное количество голосов на сайте. Идея конкурса родилась 8 лет назад в Японии. Тогда была создана первая такая лимитированная серия.

Сейчас на сайте почти миллион участников и 4 тыс. идей, за которые можно проголосовать. Люди подключают фантазию и предлагают собрать Парфенон, здание парижской Оперы Гарнье, джазовый квартет, дирижабль и поезд, а также автомобили и популярные туристические достопримечательности. По правилам конкурса, идею конструктора, набравшую необходимое число голосов, могут отклонить из-за присутствия в сюжете позитивного образа вредных привычек или насилия, поэтому судьба Бабы Яги с избушкой пока не решена окончательно. Все будет зависеть от того, захочется ли с ней поиграть детям и взрослым.

Среди финалистов конкурса, чьи проекты получили воплощение – рояль, ракета, роботы, персонажи мультиков и сериалов. Проекты некоторых машин, кораблей, Мачу Пикчу, особняков с привидениями и маяков по каким-то причинам отклонили.

Баба Яга и другие идеи от поклонников конструктора, — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Концепт набора по мотивам славянских сказок. В главной роли Баба Яга Концепт набора по мотивам славянских сказок. В главной роли Баба Яга
Еще один концепт Артема Бизяева &mdash; карта Средиземья Еще один концепт Артема Бизяева &mdash; карта Средиземья
Концепт набора &laquo;Стимпанк Дирижабль&raquo; Концепт набора &laquo;Стимпанк Дирижабль&raquo;
Концепт набора &laquo;Магазин карнавальных костюмов&raquo; Концепт набора &laquo;Магазин карнавальных костюмов&raquo;
Концепт набора &laquo;Джазовый квартет&raquo; Концепт набора &laquo;Джазовый квартет&raquo;
Концепт набора по мотивам фильма &laquo;Полярный экспресс&raquo; (2004) Концепт набора по мотивам фильма &laquo;Полярный экспресс&raquo; (2004)
Концепт набора необычных домиков трулли в итальянском Альберобелло Концепт набора необычных домиков трулли в итальянском Альберобелло
Концепт набора по мотивам фильма &laquo;Космические яйца&raquo; (1987) Концепт набора по мотивам фильма &laquo;Космические яйца&raquo; (1987)
Концепт набора оригинальной модели Chitty Chitty Bang Bang со складными крыльями и корзиной для пикника Концепт набора оригинальной модели Chitty Chitty Bang Bang со складными крыльями и корзиной для пикника
Концепт набора &laquo;Шахматная академия&raquo; Концепт набора &laquo;Шахматная академия&raquo;
Концепт робота &laquo;Великий дух&raquo; к 20-летнему юбилею игрушек бионикл (серия экшен-фигурок от «Лего», первые наборы которой поступили в продажу в начале 2001 года) Концепт робота &laquo;Великий дух&raquo; к 20-летнему юбилею игрушек бионикл (серия экшен-фигурок от «Лего», первые наборы которой поступили в продажу в начале 2001 года)
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Концепт набора по мотивам славянских сказок. В главной роли Баба Яга
Еще один концепт Артема Бизяева — карта Средиземья
Концепт набора «Стимпанк Дирижабль»
Концепт набора «Магазин карнавальных костюмов»
Концепт набора «Джазовый квартет»
Концепт набора по мотивам фильма «Полярный экспресс» (2004)
Концепт набора необычных домиков трулли в итальянском Альберобелло
Концепт набора по мотивам фильма «Космические яйца» (1987)
Концепт набора оригинальной модели Chitty Chitty Bang Bang со складными крыльями и корзиной для пикника
Концепт набора «Шахматная академия»
Концепт робота «Великий дух» к 20-летнему юбилею игрушек бионикл (серия экшен-фигурок от «Лего», первые наборы которой поступили в продажу в начале 2001 года)
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