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Королева Елизавета II празднует 95-й день рождения

Елизавета II празднует свой официальный 95-й день рождения, который по традиции проводится во вторую субботу июня. В честь королевы Великобритании прошел небольшой парад в Виндзорском замке, где она находится в изоляции с ноября прошлого года из-за коронавируса. На церемонии Елизавету II сопровождал ее 85-летний двоюродный брат, герцог Кентский принц Эдвард.

Королева заняла свое место под белым тентом, откуда наблюдала за парадом. Ей отсалютовали гвардейцы первого батальона шотландской гвардии. Также военный оркестр Королевской гвардейской дивизии исполнил государственный гимн «Боже, храни Королеву». Празднование завершилось салютом из 41 холостого залпа.

Елизавета II по традиции отмечает день рождения дважды — 21 апреля и во вторую субботу июня, когда в Лондоне проходят парад и торжественные гулянья, но из-за кончины супруга принца Филиппа весной фейерверки были отменены.

Парад в честь 95-летия королевы Великобритании Елизаветы II — в нашей фотогалерее.

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Елизавета II во время парада в Виндзорском замке в честь своего 95-летия, 12 июня 2021 года Елизавета II во время парада в Виндзорском замке в честь своего 95-летия, 12 июня 2021 года
Парад в честь королевы Великобритании Елизаветы II в Виндзорском замке, 12 июня 2021 года Парад в честь королевы Великобритании Елизаветы II в Виндзорском замке, 12 июня 2021 года
Парад в честь королевы Великобритании Елизаветы II в Виндзорском замке, 12 июня 2021 года Парад в честь королевы Великобритании Елизаветы II в Виндзорском замке, 12 июня 2021 года
Парад в честь королевы Великобритании Елизаветы II в Виндзорском замке, 12 июня 2021 года Парад в честь королевы Великобритании Елизаветы II в Виндзорском замке, 12 июня 2021 года
Елизавета II во время парада в Виндзорском замке в честь своего 95-летия, 12 июня 2021 года Елизавета II во время парада в Виндзорском замке в честь своего 95-летия, 12 июня 2021 года
Парад в честь королевы Великобритании Елизаветы II в Виндзорском замке, 12 июня 2021 года Парад в честь королевы Великобритании Елизаветы II в Виндзорском замке, 12 июня 2021 года
Парад в честь королевы Великобритании Елизаветы II в Виндзорском замке, 12 июня 2021 года Парад в честь королевы Великобритании Елизаветы II в Виндзорском замке, 12 июня 2021 года
Елизавета II во время парада в Виндзорском замке в честь своего 95-летия, 12 июня 2021 года Елизавета II во время парада в Виндзорском замке в честь своего 95-летия, 12 июня 2021 года
Парад в честь королевы Великобритании Елизаветы II в Виндзорском замке, 12 июня 2021 года Парад в честь королевы Великобритании Елизаветы II в Виндзорском замке, 12 июня 2021 года
Парад в честь королевы Великобритании Елизаветы II в Виндзорском замке, 12 июня 2021 года Парад в честь королевы Великобритании Елизаветы II в Виндзорском замке, 12 июня 2021 года
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Елизавета II во время парада в Виндзорском замке в честь своего 95-летия, 12 июня 2021 года
Парад в честь королевы Великобритании Елизаветы II в Виндзорском замке, 12 июня 2021 года
Парад в честь королевы Великобритании Елизаветы II в Виндзорском замке, 12 июня 2021 года
Парад в честь королевы Великобритании Елизаветы II в Виндзорском замке, 12 июня 2021 года
Елизавета II во время парада в Виндзорском замке в честь своего 95-летия, 12 июня 2021 года
Парад в честь королевы Великобритании Елизаветы II в Виндзорском замке, 12 июня 2021 года
Парад в честь королевы Великобритании Елизаветы II в Виндзорском замке, 12 июня 2021 года
Елизавета II во время парада в Виндзорском замке в честь своего 95-летия, 12 июня 2021 года
Парад в честь королевы Великобритании Елизаветы II в Виндзорском замке, 12 июня 2021 года
Парад в честь королевы Великобритании Елизаветы II в Виндзорском замке, 12 июня 2021 года
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