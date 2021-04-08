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Свалка мусора: парижане жалуются на грязный город

Во французской столице нарастает возмущение горами мусора на улицах. В соцсетях под хэштегом #SaccageParis публикуют снимки с отходами и прочими безобразиями, которые оскорбляют эстетические чувства парижан.

В ответ на претензии чиновники Парижского городского совета говорят, что проблема «загаженности» города обострилась из-за пандемии. Во-первых, сократилось число муниципальных служащих, а, во-вторых, из-за закрытых ресторанов жители едят прямо на улице, не всегда убирая за собой мусор. Заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар утверждает, что поддерживать чистоту в столице было всегда нелегко. Он недоволен критикой: называет развернувшуюся в соцсетях кампанию «пародией на реальность».

Что творится на улицах Парижа, преимущественно в районе Шато-Руж, — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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