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Россыпь звезд на красной дорожке Канн

В Каннах открылся 74-й кинофестиваль: он должен был пройти с 11 по 22 мая, но пандемия коронавирусной инфекции уже привычно внесла свои коррективы в планы организаторов – крупнейший мировой киносмотр пройдет с 6 по 17 июля.

В этом году в жюри фестиваля под председательством режиссера Спайка Ли вошли четыре женщины и четверо мужчин – это расценивают как победу феминизма на отдельно взятом Лазурном берегу. А на красную дорожку вышли актриса Хелен Миррен, модель, певица и бывшая первая леди Франции Карла Бруни, супермодель Кэндис Свейнпол, кинорежиссер Педро Альмодовар.

Прилетели в Канны и американские звезды – на открытии появились Джессика Честейн, Белла Хадид, Энди Макдауэлл. Самыми яркими, впрочем, стали выходы гостий фестиваля, не опознанных агентствами.

Как выглядели звезды на красной дорожке Канн, смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Энди Макдауэлл, Спайк Ли и Джессика Честейн на Каннском фестивале, 2021 год Энди Макдауэлл, Спайк Ли и Джессика Честейн на Каннском фестивале, 2021 год
Каннский фестиваль в этом году начнется с показа мюзикла Леоса Каракса «Аннетт». <br><br> Актер Адам Драйвер, режиссер Леос Каракс и актриса Марион Котийяр на Каннском фестивале перед премьерой фильма, 2021 год Каннский фестиваль в этом году начнется с показа мюзикла Леоса Каракса «Аннетт». <br><br> Актер Адам Драйвер, режиссер Леос Каракс и актриса Марион Котийяр на Каннском фестивале перед премьерой фильма, 2021 год
Актриса Хелен Миррен на церемонии открытия 74-го Каннского фестиваля, 2021 год Актриса Хелен Миррен на церемонии открытия 74-го Каннского фестиваля, 2021 год
Бывшая первая леди Франции Карла Бруни на церемонии открытия 74-го Каннского фестиваля, 2021 год Бывшая первая леди Франции Карла Бруни на церемонии открытия 74-го Каннского фестиваля, 2021 год
Модель Кэндис Свейнпол на церемонии открытия 74-го Каннского фестиваля, 2021 год Модель Кэндис Свейнпол на церемонии открытия 74-го Каннского фестиваля, 2021 год
Актриса Энди Макдауэлл на церемонии открытия 74-го Каннского фестиваля, 2021 год Актриса Энди Макдауэлл на церемонии открытия 74-го Каннского фестиваля, 2021 год
Модель Белла Хадид на церемонии открытия 74-го Каннского фестиваля, 2021 год Модель Белла Хадид на церемонии открытия 74-го Каннского фестиваля, 2021 год
Актрисы Ирис Бербен, Энди Макдауэлл и Хелен Миррен на церемонии открытия 74-го Каннского фестиваля, 2021 год Актрисы Ирис Бербен, Энди Макдауэлл и Хелен Миррен на церемонии открытия 74-го Каннского фестиваля, 2021 год
Режиссер Пьедро Альмодовар на церемонии открытия 74-го Каннского фестиваля, 2021 год Режиссер Пьедро Альмодовар на церемонии открытия 74-го Каннского фестиваля, 2021 год
Актриса Джоди Фостер с женой Александой Хедисон на церемонии открытия 74-го Каннского фестиваля, 2021 год Актриса Джоди Фостер с женой Александой Хедисон на церемонии открытия 74-го Каннского фестиваля, 2021 год
Актриса Джессика Честейн на церемонии открытия 74-го Каннского фестиваля, 2021 год Актриса Джессика Честейн на церемонии открытия 74-го Каннского фестиваля, 2021 год
Режиссер Пон Чжун Хо на церемонии открытия 74-го Каннского фестиваля, 2021 год Режиссер Пон Чжун Хо на церемонии открытия 74-го Каннского фестиваля, 2021 год
Актриса и певица Лу Дуайон на церемонии открытия 74-го Каннского фестиваля, 2021 год Актриса и певица Лу Дуайон на церемонии открытия 74-го Каннского фестиваля, 2021 год
Приглашенные гости на красной дорожке Каннского кинофестиваля, 2021 год Приглашенные гости на красной дорожке Каннского кинофестиваля, 2021 год
Жюри 74-го Каннского фестиваля на красной дорожке, 2021 год <br><br> Возглавляет состав жюри режиссер Спайк Ли, вместе с ним фильмы конкурса будут судить французско-сенегальский режиссер Матти Диоп, актриса Мелани Лоран, певица Милен Фармер, актер Тахар Рахим, актер Сан Кан Хо, актриса и продюсер Мэгги Джиленхолл, режиссеры Джессика Хаузнер и Клебер Мендонса Фильо. Жюри 74-го Каннского фестиваля на красной дорожке, 2021 год <br><br> Возглавляет состав жюри режиссер Спайк Ли, вместе с ним фильмы конкурса будут судить французско-сенегальский режиссер Матти Диоп, актриса Мелани Лоран, певица Милен Фармер, актер Тахар Рахим, актер Сан Кан Хо, актриса и продюсер Мэгги Джиленхолл, режиссеры Джессика Хаузнер и Клебер Мендонса Фильо.
Режиссер Леос Каракс вместе с актерами фильма &laquo;Аннетт&raquo; на красной дорожке фестиваля, 2021 год Режиссер Леос Каракс вместе с актерами фильма &laquo;Аннетт&raquo; на красной дорожке фестиваля, 2021 год
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Энди Макдауэлл, Спайк Ли и Джессика Честейн на Каннском фестивале, 2021 год
Каннский фестиваль в этом году начнется с показа мюзикла Леоса Каракса «Аннетт». <br><br> Актер Адам Драйвер, режиссер Леос Каракс и актриса Марион Котийяр на Каннском фестивале перед премьерой фильма, 2021 год
Актриса Хелен Миррен на церемонии открытия 74-го Каннского фестиваля, 2021 год
Бывшая первая леди Франции Карла Бруни на церемонии открытия 74-го Каннского фестиваля, 2021 год
Модель Кэндис Свейнпол на церемонии открытия 74-го Каннского фестиваля, 2021 год
Актриса Энди Макдауэлл на церемонии открытия 74-го Каннского фестиваля, 2021 год
Модель Белла Хадид на церемонии открытия 74-го Каннского фестиваля, 2021 год
Актрисы Ирис Бербен, Энди Макдауэлл и Хелен Миррен на церемонии открытия 74-го Каннского фестиваля, 2021 год
Режиссер Пьедро Альмодовар на церемонии открытия 74-го Каннского фестиваля, 2021 год
Актриса Джоди Фостер с женой Александой Хедисон на церемонии открытия 74-го Каннского фестиваля, 2021 год
Актриса Джессика Честейн на церемонии открытия 74-го Каннского фестиваля, 2021 год
Режиссер Пон Чжун Хо на церемонии открытия 74-го Каннского фестиваля, 2021 год
Актриса и певица Лу Дуайон на церемонии открытия 74-го Каннского фестиваля, 2021 год
Приглашенные гости на красной дорожке Каннского кинофестиваля, 2021 год
Жюри 74-го Каннского фестиваля на красной дорожке, 2021 год <br><br> Возглавляет состав жюри режиссер Спайк Ли, вместе с ним фильмы конкурса будут судить французско-сенегальский режиссер Матти Диоп, актриса Мелани Лоран, певица Милен Фармер, актер Тахар Рахим, актер Сан Кан Хо, актриса и продюсер Мэгги Джиленхолл, режиссеры Джессика Хаузнер и Клебер Мендонса Фильо.
Режиссер Леос Каракс вместе с актерами фильма «Аннетт» на красной дорожке фестиваля, 2021 год
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