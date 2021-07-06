Россыпь звезд на красной дорожке Канн
В Каннах открылся 74-й кинофестиваль: он должен был пройти с 11 по 22 мая, но пандемия коронавирусной инфекции уже привычно внесла свои коррективы в планы организаторов – крупнейший мировой киносмотр пройдет с 6 по 17 июля.
В этом году в жюри фестиваля под председательством режиссера Спайка Ли вошли четыре женщины и четверо мужчин – это расценивают как победу феминизма на отдельно взятом Лазурном берегу. А на красную дорожку вышли актриса Хелен Миррен, модель, певица и бывшая первая леди Франции Карла Бруни, супермодель Кэндис Свейнпол, кинорежиссер Педро Альмодовар.
Прилетели в Канны и американские звезды – на открытии появились Джессика Честейн, Белла Хадид, Энди Макдауэлл. Самыми яркими, впрочем, стали выходы гостий фестиваля, не опознанных агентствами.
Как выглядели звезды на красной дорожке Канн, смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».
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