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Самая стильная и хлебосольная: какой была Нэнси Рейган

6 марта 2016 года в возрасте 94-х лет умерла Нэнси Рейган, первая леди США, супруга 40-го президента США Рональда Рейгана. Она была первой из жен президентов США, которая показала, что стиль одежды может стать политическим заявлением, чем теперь активно пользуются первые леди и дизайнеры, которые их одевают. Одной из первых она заслужила и критику за излишнюю хлебосольность: за 8 лет на посту президента Рейган дал 56 торжественных обедов — по 7 в год, их организация лежала на плечах первой леди. В фотогалерее «Газеты.Ru» вспоминаем, какой была Нэнси Рейган.

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На церемонии инаугурации президента Рейгана в январе 1981 года Нэнси Рейган предстала в огненно-красном &mdash; цвете Республиканской партии, который она особенно любила. Впервые она надела костюм патриотичной расцветки в 1966-м, когда ее муж публично заявил о намерении баллотироваться на пост губернатора Калифорнии. Со временем этот оттенок получил название «рейгановский красный» и стал фирменным цветом Нэнси Рейган. На фото: Рейганы по дороге в Белый дом после инаугурации На церемонии инаугурации президента Рейгана в январе 1981 года Нэнси Рейган предстала в огненно-красном &mdash; цвете Республиканской партии, который она особенно любила. Впервые она надела костюм патриотичной расцветки в 1966-м, когда ее муж публично заявил о намерении баллотироваться на пост губернатора Калифорнии. Со временем этот оттенок получил название «рейгановский красный» и стал фирменным цветом Нэнси Рейган. На фото: Рейганы по дороге в Белый дом после инаугурации
Анна Фрэнсис Роббинс, которую в семье прозвали Нэнси, родилась в 1921 году в Нью-Йорке в семье актрисы и продавца автомобилей, но родители вскоре развелись, так что детство будущая первая леди провела в Мэриленде с тетей и дядей, пока мать колесила по стране в поисках работы. Когда та снова вышла замуж, то увезла дочь в Чикаго, и Нэнси взяла фамилию отчима &mdash; Дэвис, под которой позже начнет актерскую карьеру. На фото: Нэнси Рейган (Дэвис) в 1950 году Анна Фрэнсис Роббинс, которую в семье прозвали Нэнси, родилась в 1921 году в Нью-Йорке в семье актрисы и продавца автомобилей, но родители вскоре развелись, так что детство будущая первая леди провела в Мэриленде с тетей и дядей, пока мать колесила по стране в поисках работы. Когда та снова вышла замуж, то увезла дочь в Чикаго, и Нэнси взяла фамилию отчима &mdash; Дэвис, под которой позже начнет актерскую карьеру. На фото: Нэнси Рейган (Дэвис) в 1950 году
С 1939 по 1943 год Нэнси изучала драматическое искусство, но актрисой стала не сразу, а поначалу работала продавщицей в универмаге и помощницей медсестры. В профессию актрисы Нэнси пошла по стопам матери. Первую роль в фильме она сыграла в 1949 году, когда ей было уже 28 лет. В 1950-е Нэнси досталось несколько главных ролей в Голливуде. Она снялась в 11 фильмах. На фото: актеры Артур Франц, Нэнси Дэвис (Рейган) и Рональд Рейган на съемках фильма &laquo;Морские ведьмы&raquo;, 1957 год С 1939 по 1943 год Нэнси изучала драматическое искусство, но актрисой стала не сразу, а поначалу работала продавщицей в универмаге и помощницей медсестры. В профессию актрисы Нэнси пошла по стопам матери. Первую роль в фильме она сыграла в 1949 году, когда ей было уже 28 лет. В 1950-е Нэнси досталось несколько главных ролей в Голливуде. Она снялась в 11 фильмах. На фото: актеры Артур Франц, Нэнси Дэвис (Рейган) и Рональд Рейган на съемках фильма &laquo;Морские ведьмы&raquo;, 1957 год
Благодаря профессии она познакомилась и с будущим президентом, а тогда киноактером Рональдом Рейганом, за которого вышла замуж в 1952 году. Для него это был второй брак, от первой жены Рейган имел двоих детей. На фото: Рональд и Нэнси Рейган (в центре) в день свадьбы Благодаря профессии она познакомилась и с будущим президентом, а тогда киноактером Рональдом Рейганом, за которого вышла замуж в 1952 году. Для него это был второй брак, от первой жены Рейган имел двоих детей. На фото: Рональд и Нэнси Рейган (в центре) в день свадьбы
В браке у Нэнси и Рональда родились двое детей &mdash; Рон и Патрисия, которая тоже стала актрисой, но в остальном с родителями конфликтовала из-за противоположных политических взглядов. Пэтти Дэвис писала антирейгановские книги и участвовала в антиправительственном движении, выступая против ядерного оружия и гонки вооружений. На фото: Рейганы с детьми, 1960 год В браке у Нэнси и Рональда родились двое детей &mdash; Рон и Патрисия, которая тоже стала актрисой, но в остальном с родителями конфликтовала из-за противоположных политических взглядов. Пэтти Дэвис писала антирейгановские книги и участвовала в антиправительственном движении, выступая против ядерного оружия и гонки вооружений. На фото: Рейганы с детьми, 1960 год
В 1960-е Рейган стал губернатором Калифорнии, а Нэнси &mdash; первой леди штата. В 1976 году Рональд решил баллотироваться в президенты, но супруга поначалу не поддержала его. Однако позже смирилась и организовывала все пресс-конференции и всячески помогала в агитации. Первую кампанию Рейган проиграл Джеральду Форду, но в 1980 году одержал победу, в том числе благодаря эффектной и расторопной жене-актрисе. На фото: Нэнси Рейган отдыхает во время перелета, 1980 год В 1960-е Рейган стал губернатором Калифорнии, а Нэнси &mdash; первой леди штата. В 1976 году Рональд решил баллотироваться в президенты, но супруга поначалу не поддержала его. Однако позже смирилась и организовывала все пресс-конференции и всячески помогала в агитации. Первую кампанию Рейган проиграл Джеральду Форду, но в 1980 году одержал победу, в том числе благодаря эффектной и расторопной жене-актрисе. На фото: Нэнси Рейган отдыхает во время перелета, 1980 год
В Белом доме Нэнси запомнили как хлебосольную хозяйку: за 8 лет она дала 56 светских приемов. Нэнси отличалась и политической активностью &mdash; инициировала кампанию по борьбе с наркотиками, к которой привлекла первых леди других государств, но избиратели не оценили ее усилия и обвинили в растрате госсредств. На фото: президенты США Рональд Рейган и Джордж Буш со своими женами Нэнси и Барбарой во время ужина в Вашингтоне, 1988 год В Белом доме Нэнси запомнили как хлебосольную хозяйку: за 8 лет она дала 56 светских приемов. Нэнси отличалась и политической активностью &mdash; инициировала кампанию по борьбе с наркотиками, к которой привлекла первых леди других государств, но избиратели не оценили ее усилия и обвинили в растрате госсредств. На фото: президенты США Рональд Рейган и Джордж Буш со своими женами Нэнси и Барбарой во время ужина в Вашингтоне, 1988 год
На ремонт Белого дома Нэнси действительно потратила немало &mdash; $800 тыс., а еще на $200 тыс. из частных пожертвований купила фарфоровый сервиз для приемов. Недешево ей обходился и имидж иконы стиля &mdash; за костюм для инаугурации она отдала $25 тыс. На фото: Рейганы в Белом доме перед началом бала в честь инаугурации, 1981 год На ремонт Белого дома Нэнси действительно потратила немало &mdash; $800 тыс., а еще на $200 тыс. из частных пожертвований купила фарфоровый сервиз для приемов. Недешево ей обходился и имидж иконы стиля &mdash; за костюм для инаугурации она отдала $25 тыс. На фото: Рейганы в Белом доме перед началом бала в честь инаугурации, 1981 год
К концу 1981 года Нэнси заработала самый высокий антирейтинг из всех первых леди &mdash; 26%. Ее даже сравнивали с супругой аргентинского диктатора, актрисой Эвитой Перон, которая тратила много денег на благотворительность и порой затмевала собственного мужа во время выступлений. На фото: первая леди Нэнси Рейган во время официального визита, 1983 год К концу 1981 года Нэнси заработала самый высокий антирейтинг из всех первых леди &mdash; 26%. Ее даже сравнивали с супругой аргентинского диктатора, актрисой Эвитой Перон, которая тратила много денег на благотворительность и порой затмевала собственного мужа во время выступлений. На фото: первая леди Нэнси Рейган во время официального визита, 1983 год
Рональд и Нэнси Рейган принимают поп-короля Майкла Джексона в Белом доме, 1984 год Рональд и Нэнси Рейган принимают поп-короля Майкла Джексона в Белом доме, 1984 год
В годы холодной войны Нэнси часто встречалась с первой леди СССР Раисой Горбачевой, но близких отношений у них не сложилось. Нэнси сочла коллегу сложной в общении, хотя по чувству стиля они могли конкурировать. По свидетельству советских очевидцев, Нэнси раздражала в Горбачевой ее манера демонстрировать свои познания в истории США на экскурсии по Белому дому. На фото: Раиса Горбачева и Нэнси Рейган во время советско-американской встречи на высшем уровне в Женеве, 1985 год В годы холодной войны Нэнси часто встречалась с первой леди СССР Раисой Горбачевой, но близких отношений у них не сложилось. Нэнси сочла коллегу сложной в общении, хотя по чувству стиля они могли конкурировать. По свидетельству советских очевидцев, Нэнси раздражала в Горбачевой ее манера демонстрировать свои познания в истории США на экскурсии по Белому дому. На фото: Раиса Горбачева и Нэнси Рейган во время советско-американской встречи на высшем уровне в Женеве, 1985 год
Нэнси Рейган на ранчо в Санта-Барбаре, 1980 год Нэнси Рейган на ранчо в Санта-Барбаре, 1980 год
После окончания президентского срока Рейганы переехали в Калифорнию. В 1989 году Нэнси основала благотворительный фонд. В 1994 году Рейгану диагностировали болезнь Альцгеймера и Нэнси взяла на себя роль сиделки. Через 10 лет он скончался, а Нэнси занялась общественной работой, поддерживала исследования в области стволовых клеток для лечения Альцгеймера. На фото: Рональд и Нэнси Рейган со своей собакой на лужайке Белого дома, 1986 год После окончания президентского срока Рейганы переехали в Калифорнию. В 1989 году Нэнси основала благотворительный фонд. В 1994 году Рейгану диагностировали болезнь Альцгеймера и Нэнси взяла на себя роль сиделки. Через 10 лет он скончался, а Нэнси занялась общественной работой, поддерживала исследования в области стволовых клеток для лечения Альцгеймера. На фото: Рональд и Нэнси Рейган со своей собакой на лужайке Белого дома, 1986 год
В 2000 году Нэнси наградили Золотой медалью Конгресса, а в 2011 году ее признали самой популярной первой леди США. Нэнси Рейган скончалась от сердечной недостаточности на 95-м году жизни, пережив мужа на 12 лет. Она похоронена рядом с ним неподалеку от президентской библиотеки Рейгана в Сими-Вэлли. На фото: 44-й президент США Барак Обама и Нэнси Рейган в приемной Белого дома, 2009 год В 2000 году Нэнси наградили Золотой медалью Конгресса, а в 2011 году ее признали самой популярной первой леди США. Нэнси Рейган скончалась от сердечной недостаточности на 95-м году жизни, пережив мужа на 12 лет. Она похоронена рядом с ним неподалеку от президентской библиотеки Рейгана в Сими-Вэлли. На фото: 44-й президент США Барак Обама и Нэнси Рейган в приемной Белого дома, 2009 год
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На церемонии инаугурации президента Рейгана в январе 1981 года Нэнси Рейган предстала в огненно-красном — цвете Республиканской партии, который она особенно любила. Впервые она надела костюм патриотичной расцветки в 1966-м, когда ее муж публично заявил о намерении баллотироваться на пост губернатора Калифорнии. Со временем этот оттенок получил название «рейгановский красный» и стал фирменным цветом Нэнси Рейган. На фото: Рейганы по дороге в Белый дом после инаугурации
Анна Фрэнсис Роббинс, которую в семье прозвали Нэнси, родилась в 1921 году в Нью-Йорке в семье актрисы и продавца автомобилей, но родители вскоре развелись, так что детство будущая первая леди провела в Мэриленде с тетей и дядей, пока мать колесила по стране в поисках работы. Когда та снова вышла замуж, то увезла дочь в Чикаго, и Нэнси взяла фамилию отчима — Дэвис, под которой позже начнет актерскую карьеру. На фото: Нэнси Рейган (Дэвис) в 1950 году
С 1939 по 1943 год Нэнси изучала драматическое искусство, но актрисой стала не сразу, а поначалу работала продавщицей в универмаге и помощницей медсестры. В профессию актрисы Нэнси пошла по стопам матери. Первую роль в фильме она сыграла в 1949 году, когда ей было уже 28 лет. В 1950-е Нэнси досталось несколько главных ролей в Голливуде. Она снялась в 11 фильмах. На фото: актеры Артур Франц, Нэнси Дэвис (Рейган) и Рональд Рейган на съемках фильма «Морские ведьмы», 1957 год
Благодаря профессии она познакомилась и с будущим президентом, а тогда киноактером Рональдом Рейганом, за которого вышла замуж в 1952 году. Для него это был второй брак, от первой жены Рейган имел двоих детей. На фото: Рональд и Нэнси Рейган (в центре) в день свадьбы
В браке у Нэнси и Рональда родились двое детей — Рон и Патрисия, которая тоже стала актрисой, но в остальном с родителями конфликтовала из-за противоположных политических взглядов. Пэтти Дэвис писала антирейгановские книги и участвовала в антиправительственном движении, выступая против ядерного оружия и гонки вооружений. На фото: Рейганы с детьми, 1960 год
В 1960-е Рейган стал губернатором Калифорнии, а Нэнси — первой леди штата. В 1976 году Рональд решил баллотироваться в президенты, но супруга поначалу не поддержала его. Однако позже смирилась и организовывала все пресс-конференции и всячески помогала в агитации. Первую кампанию Рейган проиграл Джеральду Форду, но в 1980 году одержал победу, в том числе благодаря эффектной и расторопной жене-актрисе. На фото: Нэнси Рейган отдыхает во время перелета, 1980 год
В Белом доме Нэнси запомнили как хлебосольную хозяйку: за 8 лет она дала 56 светских приемов. Нэнси отличалась и политической активностью — инициировала кампанию по борьбе с наркотиками, к которой привлекла первых леди других государств, но избиратели не оценили ее усилия и обвинили в растрате госсредств. На фото: президенты США Рональд Рейган и Джордж Буш со своими женами Нэнси и Барбарой во время ужина в Вашингтоне, 1988 год
На ремонт Белого дома Нэнси действительно потратила немало — $800 тыс., а еще на $200 тыс. из частных пожертвований купила фарфоровый сервиз для приемов. Недешево ей обходился и имидж иконы стиля — за костюм для инаугурации она отдала $25 тыс. На фото: Рейганы в Белом доме перед началом бала в честь инаугурации, 1981 год
К концу 1981 года Нэнси заработала самый высокий антирейтинг из всех первых леди — 26%. Ее даже сравнивали с супругой аргентинского диктатора, актрисой Эвитой Перон, которая тратила много денег на благотворительность и порой затмевала собственного мужа во время выступлений. На фото: первая леди Нэнси Рейган во время официального визита, 1983 год
Рональд и Нэнси Рейган принимают поп-короля Майкла Джексона в Белом доме, 1984 год
В годы холодной войны Нэнси часто встречалась с первой леди СССР Раисой Горбачевой, но близких отношений у них не сложилось. Нэнси сочла коллегу сложной в общении, хотя по чувству стиля они могли конкурировать. По свидетельству советских очевидцев, Нэнси раздражала в Горбачевой ее манера демонстрировать свои познания в истории США на экскурсии по Белому дому. На фото: Раиса Горбачева и Нэнси Рейган во время советско-американской встречи на высшем уровне в Женеве, 1985 год
Нэнси Рейган на ранчо в Санта-Барбаре, 1980 год
После окончания президентского срока Рейганы переехали в Калифорнию. В 1989 году Нэнси основала благотворительный фонд. В 1994 году Рейгану диагностировали болезнь Альцгеймера и Нэнси взяла на себя роль сиделки. Через 10 лет он скончался, а Нэнси занялась общественной работой, поддерживала исследования в области стволовых клеток для лечения Альцгеймера. На фото: Рональд и Нэнси Рейган со своей собакой на лужайке Белого дома, 1986 год
В 2000 году Нэнси наградили Золотой медалью Конгресса, а в 2011 году ее признали самой популярной первой леди США. Нэнси Рейган скончалась от сердечной недостаточности на 95-м году жизни, пережив мужа на 12 лет. Она похоронена рядом с ним неподалеку от президентской библиотеки Рейгана в Сими-Вэлли. На фото: 44-й президент США Барак Обама и Нэнси Рейган в приемной Белого дома, 2009 год
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