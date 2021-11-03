Эксперты объяснили, зачем российские женщины занимаются медитацией

Российские женщины чаще всего делают медитации, направленные на борьбу с тревожностью. Это показало исследование сервиса мобильных приложений для медитаций Prosto, поступившее в «Газету.Ru».

Как отмечают аналитики, женщины в возрасте от 18 до 24 лет в третьем квартале 2021 года выбирали подборки, «которые помогают остановить панику и снизить уровень тревоги». Также в топе их предпочтений оказались медитации на темы «внутреннего ребенка».

Женщины 25-35 лет также стараются при помощи медитаций избавиться от тревожности. При этом они преследуют и цель улучшить сон.

В 45-55 лет женщины выбирают подборки медитаций для спокойствия и налаживания режима питания – в частности, для борьбы с эмоциональным перееданием.

Мужчины, по наблюдениям аналитиков сервиса, предпочитают дыхательные практики с целью снизить стресс в течение дня.

Ранее сообщалось, что россияне недостаточно спят.