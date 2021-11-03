Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Ученые узнали, из какого кратера выбиты найденные на Земле марсианские метеориты 16:15
Макгрегор — о бое Махачева: я бы не дал довести эту кимуру до конца 16:12
«Интерфакс»: семь человек погибли в результате крушения... 16:08
Экс-первая ракетка мира обвинила бывшего вице-премьера Китая в насилии сексуального... 16:07
На Украине более 30 российских актеров признали «угрозой... 16:05
Итальянский журналист высказался об уровне «Зенита» на примере Серии А 16:05
Правительство временно ограничит экспорт удобрений 16:00
В Greenpeace объяснили происхождение пожара в тундре, возмутившего Байдена 16:00
Экономист Масленников рассказал, как изменятся цены на молоко 15:59
Появились первые фото разбившегося под Иркутском самолета Ан-12 15:58

Эксперты объяснили, зачем российские женщины занимаются медитацией

close
100%
Depositphotos

Российские женщины чаще всего делают медитации, направленные на борьбу с тревожностью. Это показало исследование сервиса мобильных приложений для медитаций Prosto, поступившее в «Газету.Ru».

Как отмечают аналитики, женщины в возрасте от 18 до 24 лет в третьем квартале 2021 года выбирали подборки, «которые помогают остановить панику и снизить уровень тревоги». Также в топе их предпочтений оказались медитации на темы «внутреннего ребенка».

Женщины 25-35 лет также стараются при помощи медитаций избавиться от тревожности. При этом они преследуют и цель улучшить сон.

В 45-55 лет женщины выбирают подборки медитаций для спокойствия и налаживания режима питания – в частности, для борьбы с эмоциональным перееданием.

Мужчины, по наблюдениям аналитиков сервиса, предпочитают дыхательные практики с целью снизить стресс в течение дня.

Ранее сообщалось, что россияне недостаточно спят.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть