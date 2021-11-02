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Елизавета II заявила, что «никто не вечен», в обращении к саммиту ООН

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Ben Stansall/AP

Королева Великобритании Елизавета II попросила участников 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) проявить государственную мудрость и объединить усилия ради будущих поколений. Об этом она сказала в видеообращении к лидерам стран и правительств, которые собрались на климатическом саммите COP26.

По словам монарха, в ближайшее время «у всего мира появится возможность присоединиться к общей цели создания более безопасного, стабильного будущего для наших народов и нашей планеты, от которой мы зависим».

Она выразила надежду на то, что главы государств станут «выше сиюминутных политических вопросов» и проявят «истинную государственную мудрость».

«Многие надеются, что вы покинете эту конференцию как сообщество наций с настроем, желанием и планом реагирования на последствия изменения климата, с пониманием того, что время слов уже перешло ко времени действий. Конечно, не все из нас смогут воспользоваться плодами этих действий, никто из нас не будет жить вечно. Но мы это делаем не для нас, а для наших детей и детей наших детей, поэтому я желаю вам удачи в этом важном устремлении», — сказала Елизавета II.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии Конференции ООН об изменении климата в Глазго призвал мировых лидеров и общественность перестать обращаться с природой как с туалетом.

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Королевская семья Британии
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