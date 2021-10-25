Названа пятерка самых популярных костюмов на Хэллоуин

Самыми востребованными нарядами для вечеринки на Хэллоуин у россиян стали костюмы героев сериала «Бумажный дом» — красные комбинезоны и маски Сальвадора Дали. Об этом рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе платформы «Авито».

«Выход нового сезона испанского сериала «Бумажный дом» спровоцировал ажиотаж вокруг красных комбинезонов и масок Дали — по сравнению с серединой осени прошлого года спрос на образы героев вырос в 4,4 раза», — сообщили представители сайта объявлений.

В пятерку самых популярных образов вошли также костюмы зомби — их покупали в 2,2 раза чаще, чем в прошлом году. Третье место заняли костюмы Дракулы — спрос на них вырос на 93% по сравнению с 2020-м. Также россияне предполагают нарядиться Гарри Поттером (его мантию искали на 75% чаще) и Наруто (подростком из одноименного аниме-сериала намерены одеться на Хэллоуин на 52% больше россиян, чем в 2020-м).

В целом спрос на карнавальные костюмы для празднования Хэллоуина на платформе вырос на сайте в 2,2 раза.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, какие костюмы на Хэллоуин популярны в этом году в США.