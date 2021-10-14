Старшая дочь Билла Гейтса выйдет замуж за наездника

Старшая дочь Билла Гейтса, 25-летняя Дженнифер Гейтс, готовится к свадьбе. Об этом сообщает New York Post.

В среду, 13 октября, она прилетела в Нью-Йорк вместе со своей матерью Мелиндой Гейтс. Двух женщин сфотографировали возле отеля Manhattan's Plaza.

Жених Дженнифер Гейтс — 30-летий наездник Найель Нассар.

Свадьба пройдет в субботу, 16 октября, на конной ферме в округе Вестчестер, которую приобрели родители для Дженнифер Гейтс в 2018 году вскоре после того, как она окончила Стэнфордский университет.

Как сообщает New York Post, на ферме возводятся просторные павильоны со стеклянными окнами в пол и полукруглая сцена.

«Это будет самая большая вечеринка, которую когда-либо видел наш город», — сообщила изданию жительница округа Вестчестер.

У Билла и Мелинды Гейтс — трое детей. Помимо 25-летней Дженнифер, студентки Медицинской школы Икана на горе Синай, расположенной в Нью-Йорке, у бывших супругов есть 21-летний сын Рори и 18-летняя дочь Фиби.

Брак Билла и Мелинды Гейтс был официально расторгнут в августе 2021 года.