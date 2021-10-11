Белла Хадид приняла поздравления с 25-летием от звезд и призналась в депрессии

На этой неделе американо-палестинская модель Белла Хадид отметила день рождения. 9 октября звезда подиума отпраздновала свое 25-летие, пишет Arab News.

«Мы празднуем сегодня и каждый день c @bellahadid. Она моя младшая сестра, но также она мой духовный телохранитель и вечный мой защитник, как тетушка. Я так горжусь тем, что вы берешь ответственность за свой рост и самореализацию, и я знаю, что ты создала себя сама, пусть этот год принесет тебе радости и света, которого вы заслуживаешь! Не могу дождаться. 25! Я люблю тебя все больше с каждым заходом солнца », — написала в Instagram ее сестра и коллега-модель Джиджи.

Между тем британская певица Дуа Липа, которая встречается с братом Беллы Анваром, поделилась поздравлением в Instagram Stories. «Поздравляю с днем рождения эту женщину — луч света. Тебя так любят », — написала Липа.

Белла перепостила в Instagram Stories многочисленные поздравления, которые она получила от знаменитостей и коллег из индустрии моды, в том числе от дизайнеров Вирджила Абло и Марка Джейкобса.

10 октября Белла Хадид опубликовала пост в Instagram, приуроченный к своему Дню Рождения. Она призналась, что много лет борется с депрессией.

Модель напомнила, что неделя осведомленности о психических заболеваниях проводится с 3 по 9 октября 2021 года, национальный день скрининга депрессии — 7 октября, Всемирный день психического здоровья — 10 октября. Знаменитость рассказала о своем опыте борьбы с депрессией и пообещала ответить на все вопросы подписчиков по этой теме.

Ранее Белла Хадид рассказала о работе в закусочной. Это была ее первая работа в 15 лет.