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Модель из Москвы рассказала, как мошенники заманивают девушек на фальшивые кастинги

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Depositphotos

Модель из Москвы рассказала, как мошенники заманивают девушек на фальшивые кастинги

Мошенники массово рассылают моделям приглашения на фальшивые кастинги в клипы известных артистов. Об этом на условиях анонимности «Газете.Ru» рассказала москвичка, состоящая в модельном агентстве.

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«Газета.Ру

Девушка поделилась скриншотами сообщений, отправителем которых значится Fimp Casting. В них говорится, что идет отбор девушек 16-17 лет размера 40-44, проживающих в Москве и Сочи. Заявки с тремя фотографиями предлагается отправлять в Skype, после чего переходить по ссылке в беседу.

«Указывайте, что вы в клип Моргернштерна», — уточняется в тексте сообщения.

По словам модели, такие тексты широко распространяются среди ее коллег.

«Это они скидывают абсолютно всем моделям, потому что номера и почты есть в общедоступных форматах, и на кастингах, как правило, мы оставляем номера телефонов. И они этим пользуются. И цена 30 тыс. за одну съемку достаточно высокая — за три-четыре часа», — рассказала девушка.

Она добавила, что при разговоре в Skype мошенники требуют у девушек раздеться. Эту они аргументируют тем, что «им необходимо убедиться в отсутствии на теле татуировок и шрамов».

Как ранее сообщило РИА «Новости», жертвой мошенников, обманом заставляющих раздеваться девушек на фальшивых кастингах, стала первокурсница из Москвы. Во время собеседования по Skype она согласилась на требование «помощника режиссера» клипа снять бюстгальтер, после чего ее шантажировали фотографиями и потребовали выплатить 10 тыс. рублей.

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