Givenchy раскритиковали за колье в виде петли на Неделе моды в Париже

Французский дом моды Givenchy подвергся критике за то, что модели на подиуме носили ожерелья в форме висельных петель во время показа Недели моды в Париже. Об этом пишет BBC.

На показе весна-лето 2022 года три модели представили украшение в золотой и серебряной версиях.Это произошло через два года после того, как бренд Burberry извинилась за толстовку с петлей.

«Можно подумать, что индустрия не научилась надевать на шею модели вещи, напоминающие петли», — написано в Instagram-аккаунте Diet Prada. Это аккаунт и группа по наблюдению за модой, созданные в 2014 году двумя тогда еще анонимными основателями, владельцы аккаунта были определены в 2017 году как профессионалы индустрии моды Тони Лю и Линдси Шайлер.

Активистка и артистка Ким Сайра также поделилась своим мнением в соцсетях: «Как все люди перед этим шоу думали, что это нормально?»

Ожерелье было частью первого личного показа креативного директора Givenchy Мэтью Уильямса. Он сказал Vogue, что эти работы были «действительно, действительно проработаны и сложны». Уильямс добавил, что колье были созданы совместно с американским художником Джошем Смитом. Вдохновение пришло из иллюстраций к книге «Мрачный жнец».

В Givenchy пока не прокомментировали негативную реакцию на колье.

Другие показы в этом сезоне тоже не обошлись без скандалов. В новой коллекции Рианны увидели расизм, Джиджи Хадид раскритиковали после рождения ребенка, а дочь Мадонны — за использование известности матери.