Таиланд начнет взимать с отдыхающих туристический сбор с 2022 года

Министерство туризма и спорта Таиланда с 2022 года начнет взимать туристический сбор в размере 500 батов. Об этом сообщает Bangkok Post.

Средства, полученные благодаря сбору, будут направлены в «фонд трансформации туризма», создание которого одобрил Центр управления экономической ситуацией в Таиланде. Предполагается, что из ресурсов фонда будут финансироваться проекты, трансформирующие индустрию и «сфокусированные на высших ценностях и экологичности», пишет Bangkok Post.

Туристический сбор в размере 500 батов будет введен с 2022 года. Как заявил глава Управления по туризму Таиланда Ютасак Супасорн, предполагается, что за год удастся собрать 5 млн батов. Это означает, что страна намерена принять 10 млн туристов.

Ранее стало известно, что власти Таиланда перенесли открытие Бангкока для иностранных туристов.