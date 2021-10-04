Трихолог посоветовала есть пармезан при выпадении волос после COVID-19

Людям, страдающим от выпадения волос после перенесенной коронавирусной инфекции, следует ввести в свой рацион сыр пармезан. Об этом рассказала «Газете.Ru» дерматолог-трихолог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Елена Юцмюц.

«Добавьте в рацион продукты, богатые лизином, — аминокислотой, способствующей резкому снижению воспаления, выработке коллагена и росту волос. Он содержится в пармезане», — сказала трихолог.

Врач добавила, что рост волос также зависит от мелатонина, который вырабатывается во время сна.

«Очень важно нормализовать сон, а многие жалуются на расстройство сна после коронавируса», — посоветовала Елена Юцмюц.

Ранее сообщалось, что волосы могут выпадать 3-4 месяца после перенесенного COVID-19.