Жена Саркози выложила видео с модного показа после вынесения приговора мужу

Супруга бывшего президента Франции Николя Саркози Карла Бруни-Саркози выложила в Instagram видеоролик с модного показа Balmain после того, как ее мужу вынесли приговор за незаконное финансирование избирательной кампании.

«Спасибо Оливье Рустену и Balmain. Я была так счастлива принять участие в вашем великолепном шоу по случаю 10-летия вчера вечером. Вы вкладываете столько души в свою работу, что заставляете окружающих и публику чувствовать вашу страсть, щедрость и любовь», — написала Карла Бруни.

Показ по случаю 10-летия работы креативного директора Balmain Оливье Рустена в модном доме состоялся 29 сентября в рамках Недели моды в Париже. Помимо Карлы Бруни, в нем участвовали Наоми Кэмпбелл, Наталья Водянова и Милла Йовович.

Николя Саркози, занимавшего пост главы государства с 2007 по 2012 год, приговорили к одному году тюрьмы по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года.