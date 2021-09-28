Юлия Ахмедова опровергла слухи о романе с Русланом Белым

Поклонники известных стендаперов Юлии Ахмедовой и Руслана Белого регулярно высказывали мнение о наличии нежных чувств между ними. В интервью WMJ Ахмедова прокомментировала данные предположения.

«Слава богу, моя медийность не так высока, чтобы с моим именем было много вбросов. То, что меня с ним шипперят, абсолютно нормально, сейчас такое время», - ответила Юлия на вопрос о предполагаемом романе с Белым.

По ее словам, она спокойно относится к появлению подобных слухов.

В соцсетях Ахмедова ни раз публиковала совместные снимки с коллегой, но в большинстве случаев они сделаны на съемках. В одном из свежих постов Юлия разместила совместное фото с ироничной надписью «Друзья». Но поклонникам ситуация видится по-другому. «Поженились бы оба друг на друге, что вы в самом деле. Оба не семейные», – написал один из подписчиков.

Ранее Ахмедова решила судиться с компанией- застройщиком.