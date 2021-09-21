The Guardian смогли избежать спора о происхождении борща

Британская газета The Guardian назвала борщ блюдом кухни «нескольких восточно-европейских стран» и не стала относить его к кулинарной традиции Украины, России или Польши.

В статье о 10 блюдах из свеклы, где борщ идет первым номером, ее автор, журналист Стюарт Херитейдж, написал о борще, что «это блюдо, если его неправильно приготовить, может немедленно оскорбить целые народы нескольких восточно-европейских стран.

Он также сослался на рецепт борща кулинарного автора The Guardian Фелисити Клоак: по ее словам, по нему можно приготовить «насыщенное, но изысканное блюдо: миску, в которое соединятся сладкий, кислый и соленый вкусы, а не просто производное от свеклы».

Среди остальных девяти блюд, которые можно приготовить из свеклы, Стюарт Херитейдж назвал шведский бифштекс с использованием этого овоща, брауни из свеклы и свекольный кетчуп.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как на Украине борются за признание борща национальным украинским блюдом.