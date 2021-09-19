В Германии изготовили плюшевого медведя в образе Меркель

Фабрика плюшевых медведей в немецком городе Кобург создала игрушку по случаю ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии. Об этом сообщает ZIET ONLINE.

Фабрика делает плюшевых медведей, посвященных известным личностям. По словам директора предприятия Мартина Германна, производители создают не игрушки для детей, а предметы искусства.

Мишка Меркель одет в красный пиджак и черные брюки, а его пальцы сложены ромбом на уровне пояса. Всего производитель изготовит 500 таких игрушек, одну из них подарят лично Меркель.

Стоимость коллекционного медведя — €189.

Ранее фабрика изготавливала игрушечных медведей в образе бывших президентов США Барака Обамы, Теодора Рузвельта, Авраама Линкольна, королевы Великобритании Елизаветы II, а также одного из канцлеров ФРГ Гельмута Шмидта.

Срок полномочий действующего канцлера Германии истекает в 2021 году. Меркель, занимающая этот пост с 2005 года, ранее заявляла, что не будет претендовать на должность во время следующих выборов.