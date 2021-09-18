Дочь Шойгу раскрыла имя своего первенца

Дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения поделилась, как назвала своего первенца. Об этом она упомянула в Instagram-сторис.

Женщина опубликовала фотографию, сделанную в родильной палате, под постом она оставила комментарий.

«Спасибо большое за поздравления от нас с Миланой Алексеевной», — написала Шойгу.

Ксения Шойгу сообщила о рождении дочери 17 сентября, в Instagram-сториз. Она выложила подборку фотографий, отметив отца ребенка, фитнес-блогера Алексея Столярова.

Новоиспеченный отец, в свою очередь, поделился с подписчиками снимком из родильного дома и сообщил, что у пары родилась девочка. «Если что, девочка! — написал он. — @ksenia_shoigu и все девушки, вы просто великие! Люблю».

16 сентября Шойгу выложила в Instagram снимок с фотосессии, сделанной во время беременности.

О своей беременности дочь главы Минобороны ранее открыто рассказывала в Instagram и выкладывала фотографии. В частности, в конце августа она сообщила, что ребенок должен появиться на свет в сентябре и интересовалась у подписчиц, как быстро они восстанавливались после родов.