Адвокат принца Эндрю нашел доказательства его невиновности по делу об изнасиловании

Принц Эндрю может потребовать раскрытия мирового соглашения 2009 года, которое, по утверждению его адвоката, защитит его от судебного иска Вирджинии Джуффре по обвинению в изнасиловании 20 лет назад. Об этом заявила американская судья в Нью-Йорке, пишет The Guardian.

Судья Лоретта Преска указала в письменном приказе 16 сентября, что принц может запросить информацию о соглашении между истицей Вирджинией Джуффре и Джеффри Эпштейном.

Американский финансист, 66-летний Эпштейн был найден мертвым в своей камере в федеральной тюрьме Манхэттена в августе 2019 года, когда ожидал суда по делу о торговле людьми. Смерть признана самоубийством.

Накануне адвокат Эндрю Бреттлер, представлявший принца, сказал федеральному судье Манхэттена, что, по его мнению, информация содержащаяся в мировом соглашении «освобождает его клиента от любой ответственности».

Накануне Бреттлер выступил на первом судебном заседании августовского судебного процесса, на котором Вирджиния Джуффре утверждала, что Эндрю неоднократно домогался ее в 2001 году, когда ей было меньше 18 лет. Принц говорит, что никогда не допускал жестокого обращения с ней.