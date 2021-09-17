Нетребко рассказала о «вещих снах», в которых предвидела пандемию

Российская и австрийская оперная певица, народная артистка РФ Анна Нетребко призналась, что предвидела пандемию во снах. Об этом она рассказала в интервью «Известиям»

«Я вижу вещие сны, и иногда у меня бывают какие-то странные предвидения. Перед пандемией мне снилось огромное количество снов, которые предрекали всю эту ситуацию», — рассказала журналистам оперная дива.

По ее словам, ей в сновидениях были показаны «и болезни, и катастрофы, и изменение мира».

Нетребко уверена, что мир разделился на тех, кто боится коронавируса, и тех, кто в него не верит.

18 сентября у Нетребко запланирован юбилейный концерт в Государственном Кремлевском дворце. В этот день она отмечает юбилей, ей исполняется 50 лет.

Ранее сообщалось, что Нетребко впервые отправится в концертный тур по России после смерти отца. 7 сентября стало известно о кончине 86-летнего отца артистки. В этот день его похоронили в Краснодаре. Причину смерти мужчины не называют. Известно, что в прошлом году он перенес коронавирусную инфекцию.

Сама Нетребко также уже переболела COVID-19. На шоу «Вечерний Ургант» она рассказала о возникших после перенесенного коронавируса проблемах с памятью.

В шутку она сравнила свое состояние с деменцией — иногда во время концерта она не может вспомнить текст исполняемой песни. «Уже начинает прослеживаться деменция. Ловлю себя на мысли, что пою и не понимаю, что же произносить дальше. Может, это последствия COVID-19, не знаю. Но пока держусь, пою, заставляю свой мозг трудиться», — поделилась 49-летняя артистка.