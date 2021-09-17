Завещание принца Филиппа раскроют через 90 лет, чтобы защитить достоинство монарха

Судья Высокого суда Лондона постановил, что воля принца Филиппа, покойного мужа британской королевы Елизаветы II, будет засекречено в течение как минимум 90 лет, чтобы сохранить достоинство монарха, постановил. Об этом сообщает Reuters.

Руководитель отдела по семейным делам суда Эндрю Макфарлейн подчеркнул, что в соответствии с соглашением, датированным 1910 годом, завещание Филиппа должно быть засекречено, «и что никакие копии последней воли принца не должны копироваться или храниться в суде».

«Степень гласности, которую может привлечь эта публикация, будет очень обширной и полностью противоречит цели сохранения достоинства Филиппа», — подчеркнул Макфарлейн.

Он добавил, что последние дополнения в завещании были сделаны в 2002 году после смерти матери королевы Елизаветы и сестры принцессы Маргарет.

Принц Филипп скончался 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет. Его похороны состоялись 17 апреля в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Национальный траур по супругу Елизаветы II продлился чуть более недели, королевский – две недели.