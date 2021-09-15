На Александрию Окасио-Кортес подали жалобу из-за посещения Met Gala

На члена Палаты представителей Конгресса США Александрию Окасио-Кортес подали жалобу в комиссию по этике в связи с тем, что она приняла в подарок билет на благотворительный бал Института костюма Met Gala. Об этом сообщает New York Post.

С жалобой в Конгресс обратился Томас Джонс, основатель Американского фонда прозрачности. Он полагает, что Александрия Окасио-Кортес приняла «недопустимый подарок» в виде билета на мероприятие стоимостью в $35000, что стало нарушением правил Палаты представителей.

Хотя для представителей органа государственной власти допустимо принимать билеты на благотворительные мероприятия, Томас Джонс считает, что в случае с Met Gala Александрия Окасио-Кортес не имела права это делать, посколько бал организует в музее «Метрополитен» в Нью-Йорке коммерческая организация — издательский дом Conde Nast.

«Хотя на билете приглашенного указано название музея «Метрополитен», музей уступил контроль за приглашениями коммерческой компании, а именно, Conde Nast, и ее главе по контенту Анне Винтур», — говорится в жалобе.

Томас Джонс также заявил, что компания Instagram смогла «обеспечить себе доступ к конгрессвуман Александрии Окасио-Кортес, что невозможно для обычного гражданина», проспонсировав для нее столик на мероприятии.

На Met Gala, прошедшем вечером 13 сентября, член Демократической партии Александрия Окасио-Кортес появилась в платье с надписью «Обложите налогом богатых».