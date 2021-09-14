Конгрессвуман на Met Gala призвала обложить налогом богатых и разделила соцсети

Конгрессвуман Александрия Окасио-Кортес появилась на балу Института костюма Met Gala 2021 в платье с надписью «Tax the Rich» («Обложите налогом богатых»). Как сообщает Vogue, это был первый раз, когда представительница Конгресса от Демократической партии США появилась на мероприятии для звезд шоу-бизнеса и успешных предпринимателей.

Белый наряд с красной надписью для Александрии Окасио-Кортес создал бренд Brother Vellies. Его креативный директор Аврора Джеймс заявила Vogue, что вместе с конгрессвуман стремится изменить язык моды.

«Нам никогда нельзя расслабляться в тех точках, где однажды оказались. Мы всегда должны толкать себя вперед, толкать своих коллег, толкать культуру и толкать страну, — заявила модельер. – Мода меняется, Америка меняется. <…> Думаю, я и Александрия воплощаем тот язык, на котором моде нужно начать говорить, поскольку мы смотрим с сторону более экологичного, инклюзивного, вселяющего силы будущего».

Решение Александрии Окасио-Кортес, относящей себя к рабочему классу, прийти на бал для представителей элиты разделило соцсети. Некоторые приветствовали ее появление в наряде с призывом обложить налогом богатых, другие расценили это как лицемерие.

«АОК, одетая в платье «Tax the Rich» на мероприятии с одними из самых богатых в мире знаменитостей – это поток плохой энергии, и мы любим ее за это», — написали сторонники Александрии Окасио-Кортес.

«Пока избиратели, которых она разочаровала, оказываются на улице или ищут, что поесть сегодня вечером, АОК живет полной жизнью на Met Gala, — пишут критики. – Платье с надписью «Обложите налогом богатых» не поможет воплотить это в реальность».

О том, как прошел бал Института костюма Met Gala 13 сентября 2021 года, читайте в материале «Газеты.Ru».