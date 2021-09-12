Россияне заинтересовались соковыжималками на фоне высокого урожая яблок

Спрос на соковыжималки в августе-сентябре этого года вырос в три раза по сравнению с июнем-июлем. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сайта объявлений «Авито».

Аналитики связали резкий рост интереса пользователей платформы к соковыжималкам на фоне других видов бытовой техники с высоким урожаем яблок, который отмечается в 2021 году.

«Несмотря на широкий ассортимент соков на прилавках магазинов, считается, что домашний сок — более полезная и натуральная альтернатива, поэтому сегодня все больше сторонников здорового образа жизни обзаводятся собственными соковыжималками. К тому же прогнозируется, что в этом году урожай яблок в России будет на 20% больше, чем в прошлом году, и составит примерно 1,5 млн тонн», — говорится в сообщении «Авито».

Средняя цена соковыжималки составила 1000 рублей.

Помимо прибора для выжимания сока из фруктов и овощей спрос вырос на кухонные комбайны — их в августе-сентябре искали на 80% больше, чем в июне-июле. Также востребованы оказались электромясорубки — покупатели проявляли к ним интерес на 70% чаще.

В целом аналитики сайта отмечают, что «спрос на устройства для приготовления здоровой пищи, полезных коктейлей и низкокалорийной выпечки вырос на 41% по сравнению с первой половиной лета».

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