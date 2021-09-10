Остров Фукуок во Вьетнаме откроется для туристов в октябре

Вьетнам планирует в октябре открыть для туристов курортный остров Фукуок. С соответствующим заявлением правительство выступило в четверг, 9 сентября, сообщает Reuters.

Остров, расположенный в 10 км от побережья Камбоджи, откроется на пробный период, который составит шесть месяцев. Эти меры приняты в попытке поддержать экономику страны.

«Продолжающаяся пандемия серьезно ударила по индустрии туризма», — объяснил министр культуры и туризма Вьетнама Нгуен Ван Хан.

Попасть на остров смогут полностью привитые туристы с отрицательным тестом на коронавирус. Прибывать они могут как регулярными, так и чартерными рейсами.

В 2019 году во Вьетнаме побывали 18 млн туристов — они принесли экономике $31 млрд. В 2020-м их число рухнуло до 3,8 млн человек.

Сейчас страна закрыта на въезд для всех, кроме возвращающихся граждан и предпринимателей, инвестирующих в экономику.

Ранее сообщалось, что Вьетнам произвел первую партию «Спутника V». Российский препарат здесь зарегистрировали в марте 2021 года.