Отмечающая 100-летие икона стиля назвала современных звезд одинаковыми

Нью-йоркская икона стиля Айрис Апфель, которой 29 августа исполнилось 100 лет, в интервью изданию Page Six раскритиковала моду, распространенную среди молодых звезд Голливуда.

Она посетовала, что «симпатичные молодые девушки» носят одинаковые «мамины джинсы» и кроп-топы.

«Бог дал им чудесные фигуры и индивидуальности, и я не знаю, почему они хотят это прятать и выглядеть одинаково», — сказала Айрис Апфель.

То же самое она сказала и о женщинах старшего возраста. «Не думаю, что нужно одеваться в холщовый мешок и посыпать себя пеплом, если вам 80 лет», — заявила икона стиля.

Икона стиля также высказалась по поводу того, как вообще нужно одеваться женщинам.

«Нужно одеваться для себя, а не для своего возраста», — сказала Айрис Апфель — Будьте собой! Не будьте частью толпы!»

Праздник по поводу ее столетия состоится в четверг, 9 сентября, в небоскребе Башня Центрального парка, в котором 95 этажей.

О том, как Айрис Апфель получила статус иконы стиля, читайте в материале «Газеты.Ru».