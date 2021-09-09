Дочь Коби Брайанта впервые появилась на обложке глянца

Наталия Брайант, дочь погибшего в прошлом году баскетболиста Коби Брайанта, впервые снялась на обложку глянцевого журнала. Снимок обложки сентябрьского выпуска Teen Vogue она выложила в своем Instagram.

«Сентябрьская обложка! — написала модель. — Я более чем благодарна! Огромное спасибо!»

Кроме того, 18-летняя Наталия Брайант поделилась с подписчиками снимками с фотосессии, помещенной внутри журнала, а также фотографией с бэкстейджа.

Съемка проходила на вилле в испанском стиле в Брентвуде, в пригороде Лос-Анджелеса.

В интервью журналу Наталия Брайант призналась, что всегда мечтала стать моделью. Она вспомнила, как сказала об этом своей матери, Ванессе Брайант, когда ходила за покупками в универмаг Bergdorf Goodman.

По воспоминаниям девушки, она заявила «Я хочу этим заниматься», когда увидела на экране в универмаге показ Chanel. Она добавила, что для ее матери было важно, чтобы дочь получила высшее образование.

Сейчас Наталия Брайант учится в школе кинематографии Университета Южной Калифорнии.

Контракт с модельным агентством IMG Models она подписала в феврале 2021 года.