Дочь Коби Брайанта впервые появилась на обложке глянца

Наталия Брайант, дочь погибшего в прошлом году баскетболиста Коби Брайанта, впервые снялась на обложку глянцевого журнала. Снимок обложки сентябрьского выпуска Teen Vogue она выложила в своем Instagram.
«Сентябрьская обложка! — написала модель. — Я более чем благодарна! Огромное спасибо!»
Кроме того, 18-летняя Наталия Брайант поделилась с подписчиками снимками с фотосессии, помещенной внутри журнала, а также фотографией с бэкстейджа.
Съемка проходила на вилле в испанском стиле в Брентвуде, в пригороде Лос-Анджелеса.
В интервью журналу Наталия Брайант призналась, что всегда мечтала стать моделью. Она вспомнила, как сказала об этом своей матери, Ванессе Брайант, когда ходила за покупками в универмаг Bergdorf Goodman.
По воспоминаниям девушки, она заявила «Я хочу этим заниматься», когда увидела на экране в универмаге показ Chanel. Она добавила, что для ее матери было важно, чтобы дочь получила высшее образование.
Сейчас Наталия Брайант учится в школе кинематографии Университета Южной Калифорнии.
Контракт с модельным агентством IMG Models она подписала в феврале 2021 года.