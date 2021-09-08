Принц Эндрю сбежал к королеве в Шотландию от расследования по делу Эпштейна

Принц Эндрю и его бывшая жена Сара Фергюсон покинули свою резиденцию, расположенную неподалеку от Виндзорского замка, и отправились в замок Балморал в Шотландии, где сейчас находится королева Великобритании Елизавета II. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание предполагает, что герцог и герцогиня Йоркские уехали, чтобы избежать получения документов по делу американки Вирджинии Джуффре, обвинившей принца Эндрю в изнасиловании. Накануне, 7 сентября, очевидцы заметили, что пара покидает свою резиденцию Ройал-Лодж в Беркшире. В последний раз герцоги ездили к Елизавете II в Шотландию менее месяца назад, 10 августа.

Тогда же, 10 августа, Вирджиния Джуффре обратилась в федеральный суд Манхэттена с иском об изнасиловании в отношении принца Эндрю. Как сообщает Sun, документы до делу до сих пор не переданы принцу Эндрю, несмотря на неоднократные попытки юристов попасть в Ройал-Лодж.

При этом после подачи иска команде адвокатов Вирджинии Джуффре дали 120 дней на то, чтобы доставить бумаги для ознакомления ответчику. В противном случае его юристы могут добиться того, что обвинения будут сняты. Это означает, что документы нужно передать принцу Эндрю не позднее декабря 2021 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, в чем обвинила принца Эндрю Вирджиния Джуффре.