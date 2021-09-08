Стало известно, с чем россияне обращались к врачам телемедицины этим летом

Летом 2021 года россияне чаще всего консультировались с врачами онлайн из-за аллергии. Как сообщили «Газете.Ru» в сервисе СберЗдоровье, число обращений за помощью медиков онлайн по этому поводу с июня по август составило 10,8% от всех консультаций.

Острые респираторные заболевания (ОРВИ) стали поводом для обращения к специалисту в 9,6% случаев летом. На третьем месте оказались кожные высыпания — они беспокоили 9,2% обратившихся за онлайн-консультацией.

Также в список «летних» проблем вошли кишечные инфекции, слабость, отравления, головная боль и боли в спине.

По мнению медиков, в характере медицинских проблем, с которыми сталкиваются россияне, действительно наблюдается сезонность.

«Так, летом на улице появляется много пыльцы от растений, на сухих дорогах становится больше пыли, просыпаются насекомые, которые могут оставлять укусы — все это способствует аллергическим реакциям», — сообщил терапевт, руководитель направления обучения врачей телемедицины медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Дмитрий Василенко.

Врач добавил, что слабость, недомогание, головные боли, тепловые удары и солнечные ожоги провоцирует жаркая погода, а кишечные инфекции развиваются чаще, чем в холодное время года, из-за того, что высокая температура способствует размножению бактерий на овощах и фруктах.

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