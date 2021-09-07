Австралийские мясники обвиняют веганов в краже слова «мясо»

Скотоводы Австралии жалуются на то, что производители веганских аналогов мяса сводят на нет их работу, называя свои продукты «растительной говядиной» или «веганскими сосисками». Об этом сообщает издание Perth Now.

На заседании австралийского Сената во вторник, 7 сентября, глава Ассоциации скотоводов северных территорий Дэвид Конноли заявил, что маркируя свою продукцию как «Мясо» или «Говядина», производители продуктов из растительных аналогов подрывают престиж мясников.

«Преимущества, которые люди обычно ассоциируют с говядиной – это то, что она представляет собой чистый, без жира, протеин, что возможно благодаря упорной работе работников индустрии, — заявил скотовод. – Слово «говядина» само по себе воплощает наши ценности, потому что это сама сущность нашего бренда».

Его поддержала сенатор и бывшая работница мясной фермы Сьюзан Макдональд, которая заявила, что производители «мяса» из растительных белков вводят людей в заблуждение, выставляя свою продукцию в мясных отделах супермаркетов под названием «Мясо». По ее словам, она не раз получала жалобы покупателей, которые по ошибке приобрели веганское мяса вместо настоящего.

«Они очевидно купили продукт, потому что их смутило описание на упаковке», — сказала она.

Ранее сообщалось, что 9,4% выбирают растительное молоко.