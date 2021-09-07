Ушедшая с подиумов модель-мусульманка стала лицом бренда одежды

Халима Аден, одна из первых в мире моделей, снимавшихся в хиджабе, возвращается в модельный бизнес после долгого перерыва. Об этом сообщает Business of Fashion.

Модель стала мировым амбассадором стамбульского бренда Modanisa, предлагающего одежду в сегменте «благопристойной моды», — он поставляет предметы гардероба в 140 стран мира. Халима Аден подписала с модным гигантом контракт на два года.

Уроженка Кении Халима Аден получила известность, когда в 2016 году приняла участие в конкурсе красоты «Мисс Миннесота» в США и вместо купальника на одном из этапов вышла в буркини, мусульманском купальном костюме.

Вслед за этим она снялась в хиджабе для обложек крупнейших глянцевых журналов – в частности, Elle, Vogue и Harper's Bazaar. Однако в ноябре 2020 года Халима Аден объявила об уходе из модельного бизнеса, поскольку не хочет ''идти на компромисс'' со своими мусульманскими убеждениями во имя ''токсичного хаоса, называемого модой».

Подробнее о том, почему Халима Аден отказалась от карьеры супермодели, читайте в материале «Газеты.Ru».