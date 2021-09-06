Внучка Джо Байдена объявила о помолвке

Внучка Джо Байдена Наоми Байден объявила о помолвке, выложив в Instagram фотографию со своим бойфрендом Питером Нилом и показав кольцо с бриллиантом.

«Навсегда», — написала 27-летняя внучка президента США, добавив эмодзи в виде сердечка.

Питер Нил опубликовал в соцсети аналогичное фото.

Судя по геотегу, снимок с помолвочным кольцом сделан в Джексон-Хоул, долине между горными хребтами Гро-Вентр и Тетон в американском штате Вайоминг.

Наоми Байден, старшая внучка президента США и дочь его сына Хантер Байдена, встречается с женихом, как предполагает Page Six, около трех лет.

Ранее Наоми Байден выложила в Instagram фото из Флоренции, и в комментариях ее раскритиковали за отдых в Италии во время пандемии и ограничений на путешествия, а также на фоне напряженной обстановки в Афганистане. «Худший момент», — написали Наоми Байден комментаторы.

О том, сколько всего детей и внуков у Джо Байдена, «Газета.Ru» рассказывала после его избрания на пост президента США.