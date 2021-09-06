Лондонцы рассказали о визите Кейт Миддлтон и принцессы Шарлотты в паб

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон была замечена в пабе на юге Лондона со своей дочерью принцессой Шарлоттой. Об этом пишет британский таблоид Express.

Уточняется, что это произошло в 2018 году, когда Шарлотте было три года. Никто из членов королевской семьи не заказал в пабе Phoenix в Стоквелле ни еду, ни напитки. Как выяснилось, Кейт была вынуждена сделать «пит-стоп», поскольку маленькой принцессе нужно было срочно воспользоваться туалетом.

Очевидцы сообщили, что мама с дочкой провели в заведении не более десяти минут — поначалу Кейт держала дочь за руку, Шарлотта вела себя спокойно и сдержанно. Закончив визит в уборную, она выбежала из паба.

По словам завсегдатаем бара, Кейт и Шарлотта показались им «очень хорошими», «милыми» и «совершенно нормальными».

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