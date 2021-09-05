Самое дешевое заведение гида «Мишлен» лишилось единственной звезды

Сингапурское заведение Hawker Chan, отмеченное одной звездой Мишлена в 2016 году, потеряло свой статус. Об этом сообщает CNN.

В публикации отмечается, что заведение, основанное Чаном Хонг Мэн, прославилось простым, но при этом очень вкусным блюдом – куриная лапша с соевым соусом. Его стоимость составляет $2,5.

В 2016 году заведение было включено в первый путеводитель Мишлена по Сингапуру и получило одну звезду.

В сентябре 2021 состоялся выход новой версии гида, из которого пропало заведение Хонг Мэна.

«Мы действительно надеемся понять, почему гид «Мишлен» исключил нас из списка в этом году. Но мы также понимаем, что у каждого есть свое мнение, когда дело доходит до выбора блюд. Мы продолжим подавать вкусные и доступные блюда», — рассказали представители Hawker Chan.

В публикации также отмечается, что после получения признания от «Мишлена», небольшое сингапурское заведение разрослось до международной компании. Это негативно повлияло на качество блюд, утверждает издание.

Ранее владелец пиццерии из Нью-Йорка посетил другое заведение и оставил там почти $2 тыс. чаевых, потому что там подают и хвалят замороженную пиццу, которую готовит он.