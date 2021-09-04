Собчак заявила, что штрафует сотрудников за неработающее оборудование

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о своем методе решения проблем с сотрудниками, если во время съемок не работает оборудование. Об этом она поделилась в интервью актрисе Ирине Безруковой, опубликованном на YouTube.

Во время разговора Собчак обратила внимание на то, что у Безруковой не работал наушник. Телеведущая отметила спокойствие актрисы и рассказала, что поступила бы в подобной ситуации совершенно иначе.

«Вот если бы я приехала к себе на съемку и у меня бы такое не работало, здесь бы уже мало бы не показалось. Штрафы, разбор, почему так, кто исполнительный продюсер, почему не проверили», — подчеркнула Собчак.

Он добавила, что все члены ее съемочной команды должны приезжать на съемочную площадку за час, проверить работу оборудования, а в случае его поломки – заменить на новое.

В качестве примера Собчак вспомнила о случае, как устроила «разнос» оператору за то, что у него стерлось десять минут с флешки.

Ранее Собчак провела свадьбу Алишера Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной, после чего поделилась своими впечатлениями от мероприятия.