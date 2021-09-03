Шеф-повар объяснил стремление россиян к консервированию овощей

Для россиян домашнее консервирование овощей – это традиция, позволяющая похвастаться результатом своего труда. Это «Газете.Ru» объяснил шеф-повар Гастрономического центра «Зарядье» Павел Петухов.

«Это не столько процесс, сколько ритуал. Людям нужно похвастаться своими огурцами, помидорами, разными маринадами», — рассказал Павел Петухов.

Тем не менее, домашнее консервирование овощей несет для россиян и практическую пользу, поскольку на большой территории нашей страны – «очень суровый климат, короткое и не всегда жаркое лето, нет прямого доступа к натуральным овощам».

«Люди консервируют те овощи и фрукты, которые сами выращивают, чтобы потом открыть их зимой. К тому же, консервация сохраняет все полезные витамины», — заключил Павел Петухов.

Ранее юрист, управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин сообщил РИА «Недвижимость», что хранение законсервированных овощей в местах общего пользования многоквартирного дома чревато штрафами.

Дело в том, что 1 января этого года вступило в силу постановление правительства о мерах противопожарной безопасности, в котором прописан, в числе прочего, запрет на хранение вещей в цокольных помещениях многоквартирных домов.