Россияне готовятся к холодной зиме

В августе в России резко вырос спрос на теплую верхнюю одежду. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Avito.

Так, покупать дубленки стали на 75% чаще, чем в июле. «Предстоящие холода вызвали у россиян интерес к дубленкам – спрос на них вырос на 75%, а предложение увеличилось на 5%», — говорится в сообщении сайта объявлений.

Средняя цена дубленки составила на платформе 4 тыс. рублей.

Также увеличился интерес к шубам — на 53%. Предложение выросло на 7%, а средняя цена составляет 10 тыс. рублей. Зимние куртки стали покупать в 2,2 раза чаще, чем в июле, при этом предложение выросло также на 7% (средняя цена — 1700 рублей).

Кроме того, резко вырос спрос на зимние ботинки — в 2,3 раза, при этом количество объявлений увеличилось на 10%. Теплые сапоги покупают на 90% чаще. Число объявлений о продаже увеличилось на 10%.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что самыми продаваемыми товарами стали холодильник, диван и телевизор.