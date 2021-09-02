Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Игроков сборной Англии освистали за то, что они встали на колено... 00:21
Еще один игрок сборной России покинул расположение национальной команды 02.09.2021, 23:49
В Роспотребнадзоре ответили на вопрос о масках в вузах 02.09.2021, 23:48
Захарова пошутила про книгу, которую подарили Зеленскому в США 02.09.2021, 23:41
Игрок «Ак Барса» раскритиковал клуб за отказ от женской группы... 02.09.2021, 23:26
Россия не продлит мандат ОБСЕ на пунктах пропуска на границе... 02.09.2021, 23:23
Зеленский сравнил себя со Стивом Джобсом 02.09.2021, 23:20
Попова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в восьми... 02.09.2021, 23:13
В КХЛ установлено историческое достижение 02.09.2021, 23:10
Глава МИД Австрии назвал условие для признания «Талибана*» 02.09.2021, 23:02

Гай Германика прокомментировала задержание мужа в столичном отеле

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Режиссер Валерия Гай Германика отреагировала на задержание своего мужа, бизнесмена Дениса Молчанова. Об этом сообщает издание Starhit.

«У богатых свои причуды, но наркотиков точно нет», — объяснила российский режиссер.

Она добавила, что незадолго до задержания супруга в московском отеле у них был семейная ссора. После конфликта Молчанов, взяв ружье, пошел ночевать в отель.

В номере предпринимателя, по предварительным данным, было обнаружено много таблеток.

В свою очередь Гай Германика уверена, что найденными таблетками могли оказаться БАДы, прописанные Молчанову медиком.

Ранее мужа Гай Германики отпустили из отдела полиции. В ходе проверки следователи обнаружили у предпринимателя ружье, на которое у него есть разрешение, и таблетки: их отправили на экспертизу. При этом правоохранители начали досмотр номера Молчанова в отеле из-за поступившего им анонимного звонка.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Ошибка или проверка знаний: мнения преподавателей об открытом уроке Путина
Оговорку Путина назвали неслучайной — что думают об этом учителя истории
«Там был провал Советской армии». Возьмут ли талибы* Панджшерское ущелье
Эксперты считают, что «Талибан*» рискует повторить в Панджшере советский опыт
COVID-19: ждать ли подъема заболеваемости этой осенью
Глава Роспотребнадзора назвала условия, при которых коронавирус «обеспечит себе рост»
Зеленский заявил, что Украина станет лидером Европы
Хабиб тремя словами описал матч Россия — Хорватия
В «Мужском государстве» заявили о задержании своего лидера Позднякова
Захарова пошутила про книгу, которую подарили Зеленскому в США
Новости и материалы
Игроков сборной Англии освистали за то, что они встали на колено перед матчем с Венгрией
Еще один игрок сборной России покинул расположение национальной команды
В Роспотребнадзоре ответили на вопрос о масках в вузах
Игрок «Ак Барса» раскритиковал клуб за отказ от женской группы поддержки
Россия не продлит мандат ОБСЕ на пунктах пропуска на границе с Украиной
Зеленский сравнил себя со Стивом Джобсом
Попова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в восьми регионах России
В КХЛ установлено историческое достижение
Глава МИД Австрии назвал условие для признания «Талибана*»
Роналду будет выступать в «Манчестер Юнайтед» под седьмым номером
В офисе Зеленского заявили о готовности США «помочь» завершить конфликт на востоке Украины
Virgin Galactic Брэнсона запретили устраивать полеты в космос
Хабиб поделился планами на ближайшие пять лет
В Twitter может появиться возможность удалять подписчиков и архивировать твиты
«Зенит» огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов
Министр культуры Крыма надела на школьную линейку полупрозрачный костюм
Малышева перечислила эффективные в борьбе с коронавирусом лекарства
В Истре бенгальскую кошку расстреляли из арбалета
Все новости
«Прятались в подвале»: как россияне пережили удар «Иды»
Проживающие в США россияне рассказали о последствиях урагана
Бизнес, деньги, интервью: в деле каталонских сепаратистов нашли «русский след»
В СМИ появилась переписка главы канцелярии Карлоса Пучдемона с «российскими шпионами»
Как сборной России пробиться на мундиаль
Что нужно сборной России для попадания на чемпионат мира в Катаре
Звери без «крыши». Почему исчезают животные
В Минприроды признали исчезнувшими 11 видов птиц, рыб и млекопитающих
Дорогой узор. Белорусская художница потребовала гонорар после песни Ротару
На концерте в День независимости Украины художница из Белоруссии обнаружила плагиат
Место ДТП можно покинуть безнаказанно. Но юристы этого делать не советуют
ВС России разъяснил правила оставления места аварии
Яркая мексиканка: Сальме Хайек — 55
«Закрывают глаза на нарушения»: почему в России запретят стройки в заповедниках
Ущерб от незаконной вырубки леса в ООПТ России составил 1 млрд руб. в 2020 году
Самосуд над предполагаемым педофилом в Самаре. Что известно о деле
СМИ: отец девочки из Самары зарезал друга — в его телефоне были видео изнасилований
«Никому не интересен»: почему в Польше раскритиковали Су-57
Генерал объяснил, почему Defence24 заявил о «ненужности» российского истребителя 5-го поколения
Миграционный кризис довел до режима ЧП
Польша объявила чрезвычайное положение на границе с Белоруссией
Больному раком следователю отменили приговор за взятку
В деле о коррупции в СК нашли нарушения
«Выступал где-то в уголке». Чем завершилась встреча президентов США и Украины
Как в России и на Украине оценили переговоры Байдена и Зеленского
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях