Гай Германика прокомментировала задержание мужа в столичном отеле

Режиссер Валерия Гай Германика отреагировала на задержание своего мужа, бизнесмена Дениса Молчанова. Об этом сообщает издание Starhit.
«У богатых свои причуды, но наркотиков точно нет», — объяснила российский режиссер.
Она добавила, что незадолго до задержания супруга в московском отеле у них был семейная ссора. После конфликта Молчанов, взяв ружье, пошел ночевать в отель.
В номере предпринимателя, по предварительным данным, было обнаружено много таблеток.
В свою очередь Гай Германика уверена, что найденными таблетками могли оказаться БАДы, прописанные Молчанову медиком.
Ранее мужа Гай Германики отпустили из отдела полиции. В ходе проверки следователи обнаружили у предпринимателя ружье, на которое у него есть разрешение, и таблетки: их отправили на экспертизу. При этом правоохранители начали досмотр номера Молчанова в отеле из-за поступившего им анонимного звонка.