Гай Германика прокомментировала задержание мужа в столичном отеле

Режиссер Валерия Гай Германика отреагировала на задержание своего мужа, бизнесмена Дениса Молчанова. Об этом сообщает издание Starhit.

«У богатых свои причуды, но наркотиков точно нет», — объяснила российский режиссер.

Она добавила, что незадолго до задержания супруга в московском отеле у них был семейная ссора. После конфликта Молчанов, взяв ружье, пошел ночевать в отель.

В номере предпринимателя, по предварительным данным, было обнаружено много таблеток.

В свою очередь Гай Германика уверена, что найденными таблетками могли оказаться БАДы, прописанные Молчанову медиком.

Ранее мужа Гай Германики отпустили из отдела полиции. В ходе проверки следователи обнаружили у предпринимателя ружье, на которое у него есть разрешение, и таблетки: их отправили на экспертизу. При этом правоохранители начали досмотр номера Молчанова в отеле из-за поступившего им анонимного звонка.