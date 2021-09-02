Карди Би пожаловалась на затопленную ванную после урагана «Ида»

Дом Карди Би в пригороде Атланты, в штате Джорджия, затопило после урагана «Ида». Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram.

«Ураган — это не шутка», — сообщила 28-летняя рэперша в сторис. Она показала деревянные полы, которые были залиты водой.

Карди Би также продемонстрировала затопленную ванную комнату.

«О, Боже, она начинает тонуть», — комментировала Карди Би.

Карди Би и ее супруг, рэпер Оффсет, приобрели особняк в пригороде Атланты, Санди-Спрингс, в 2019 году. Стоимость сделки составила $5,5 млн. В доме есть пять спален и 11 ванных комнат.

Ураган «Ида» обрушился на штат Джорджия 29 августа. В результате многие дома оказались подтоплены, более миллиона человек на юге США остались без света, Новый Орлеан оказался полностью обесточен, а река Миссисипи изменила направление течения.

Ранее «Газета.Ru» сообщила о режиме ЧС в Нью-Йорке из-за мощного ливня.