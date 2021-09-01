Виктория и Дэвид Бекхэм потратили £7 тыс. на машинку для приготовления мороженого

Виктория и Дэвид Бекхэм установили в загородном доме аппарат для приготовления мороженого, пишет газета The Sun.

По информации СМИ, пара смогла приобрести мороженицу от американской сети быстрого питания Wendy's благодаря связям. В открытой продаже такой модели нет. Журналисты подозревают, что покупке мог поспособствовать Нельсон Пельтц, отец Николы Пельтц, невесты старшего сына Бекхэмов Бруклина. Он входит в совет директоров компании.

Оценивается мороженица в £7 тыс. (около 705 тыс. руб.). Из США ее специально доставляли в дом Бекхэмов в районе Котсуолд (графство Глостершир).

Источник The Sun сообщает, что Виктория Бекхэм более «двух десятилетий не ела мороженого, потому что заботится о своем здоровье». Однако она согласилась приобрести дорогостоящий аппарат ради дочери Харпер, которая обожает сладкое.

В мороженом Wendy's содержится чуть менее 500 калорий.

Ранее Виктория Бекхэм отравилась ртутью из-за диеты, рассказала «Газета.Ru».