Вещи Gucci стали самыми продаваемыми на платформе подержанной одежды

Подержанные вещи Gucci оказались на пике популярности по итогам 2021 года, которые подвела американская платформа перепродажи предметов роскоши The RealReal. Об этом сообщает HypeBeast.

По данным сервиса, за последние 12 месяцев интерес к покупке вещей Gucci вырос на 62%, а продавали их на 61% чаще.

Следом за Gucci по популярности идут Louis Vuitton, Chanel, Prada и Dior. При этом модный дом Dior попал в первую пятерку впервые, вытеснив с пятого места Hermès.

Взрывной рост интереса в этом году пользователи платформы проявили к сумкам нью-йоркского бренда Telfar – спрос на них вырос на 590%.

В целом на платформе отметили повышение интереса пользователей к ресейлу вещей. В первом квартале 2021 года 45% продавцов на платформе воспользовались услугой впервые. В сервисе связали это с тем, что потребители начали относиться к покупкам более осознанно. Так, 43% покупателей рассказали, что приобретают подержанные вещи, поскольку это экологично, а 40% назвали вторичное потребление предметов роскоши заменой дешевой «быстрой моде».