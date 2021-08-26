Бывшая официантка рассказала, почему никогда не будет работать в ресторане

Канадка Лори Фокс, проработавшая официанткой 15, рассказала, почему не вернется к работе в ресторане даже после окончания пандемии COVID-19. Ее колонка опубликована в издании The Globe and Mail.

Бывшая официантка обратилась к рестораторам, которые жалуются на нехватку рабочей силы после открытия ресторанов. По ее словам, работавшие там повара, официанты и другие сотрудники отказываются возвращаться не потому, что ленивы, а потому, что не готовы трудиться в тех же условиях, что и раньше.

По словам Лори Фокс, в начале пандемии ее отправили в вынужденный отпуск. Сейчас она – одна из тех, кто не хочет вновь работать в ресторане.

«Позвольте мне пролить свет на эту «загадку» нехватки рабочей силы: при чудовищно низком уровне оплаты, плохим (часто хаотичным) графиком, отсутствием больничных и практически постоянными сексуальными домогательствами, расизмом сексизмом и гомофобией, работа в сфере услуг – паршивая», — написала канадка.

Лори Фокс посетовала, что общество относится к представителям рабочего класса как к людям, которых легко можно заменить.

«Некоторые чувствуют себя вправе не только пользоваться нами, но и платить как можно меньше», — написала она.

Теперь же многие бывшие работники ресторанной индустрии нашли новую работу с лучшими условиями. Сама Лори Фокс занялась фрилансом, устроилась редактором, записалась на университетскую программу, чтобы получить профессию преподавателя литературного творчества, и издала книгу.