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Платье Меган Маркл заняло первое место среди «свадебных» запросов в Google

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Alexi Lubomirski/Kensington Palace/Reuters

Свадебное платье Меган Маркл заняло первое место по запросам в Google относительно нарядов для церемонии бракосочетания. Об этом сообщает WWD.

В поисковой системе подсчитали, какие свадебные наряды чаще всего искали в 2020 году. Оказалось, что больше всего пользователей интересовало платье герцогини Сассекской, которое она надела на церемонию бракосочетания с принцем Гарри в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 19 мая 2018 года. Наряд был создан модельером Клэр Уайт Келлер, занимавшей тогда пост креативного директора модного дома Givenchy.

На втором месте оказался наряд Кейт Миддлтон, который она выбрала для свадьбы с принцем Уильямом в 2011 году — его создала модельер дома Alexander McQueen Сара Бертон.

Третье место досталось платью певицы Гвен Стефани, вышедшей за музыканта Блейка Шелтона в июле 2021-го. Она отдала предпочтение наряду Vera Wang. На четвертое место отправился наряд певицы Арианы Гранде с церемонии ее бракосочетания с предпринимателем Далтоном Гомесом в мае этого года — она также выбрала Vera Wang.

Наконец, пятое место по числу запросов в Google относительно свадебных платьев занял наряд принцессы Дианы, в котором вышла замуж за принца Чарльза в 1981 году.

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