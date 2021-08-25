Эксперт рассказала, как вернуть волосам здоровый вид

Волосам, высушенным летом из-за солнца, необходим курс увлажнения и питания. Об этом рассказала «Газете.Ru» бьюти-эксперт по волосам сервиса СберУслуги Елена Коростелева.

«Летом солнце высушивает волосы. Поэтому в начале осени обязательно пройти курс процедур увлажнения и питания волос», — объяснила Елена Коростелева.

По словам эксперта, для этого лучше всего «объединить салонный и домашний уходы».

«Например, есть новые уходы с глубоким увлажнением и заполнением волос коллагеном и кератином, восстановлением липидного слоя. Благодаря этому волосы обретают упругость, плотность и эластичность», — сказала Елена Коростелева о салонных процедурах.

При этом в домашних условиях для заботы о волосах необходимо использовать средства с пантенолом, гиалуроновой кислотой, витамином Е и витамином С.

«Вы полностью восстановите потерю влаги и эластичность волос, вернете им блеск и упругость. Таким образом волосы подготавливаются к более холодной осенней поре. Они будут меньше электризоваться и терять форму под шапками», — сообщила эксперт.

Она также напомнила, что в холодную погоду необходимо носить шапку из натуральных материалов, поскольку головной убор «защищает волосы от смога и загрязнений, а кожу головы от перепада температур».

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