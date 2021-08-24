Педиатр рассказала об идеальном завтраке для ребенка

Самые подходящие блюда для завтрака школьника – это каша, сырники или омлет. Об этом рассказала «Газете.Ru» врач-педиатр детской клиники «РЖД-МЕДИЦИНА» Елена Постнова.

По мнению педиатра, завтрак задает ребенку настроение на весь день, поэтому он должен быть не только полезным, но и ярким и вкусным.

«Сделайте кашу и добавьте немного ягод, добавьте масло для вкуса», — посоветовала Елена Постнова. Также школьнику можно предложить сырники со сметаной и вареньем или омлет с брокколи и ветчиной.

При этом необходимо следить, чтобы ребенок позавтракал – особенно это касается старших школьников.

«Учитывайте насыщенность дня. Помните, в младших классах у детей есть завтрак после первого урока, а вот дети постарше должны обязательно съесть весь свой завтрак дома и зарядиться энергией до обеда», — предупредила Елена Постнова.

Комплексы витаминов давать ребенку не нужно.

«Витамины лучше всего пропивать курсом согласно индивидуальным рекомендациям педиатра. Профилактический прием витаминов имеет смысл перед наступлением зимы и в весенний период», — объяснила педиатр.

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